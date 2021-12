Bannmeilen um Landtage in Innsbruck und Linz

In Tirol findet Mittwoch und Donnerstag der Budgetlandtag im Landhaus statt. Während der Sitzungszeit dürfen im Umkreis von 300 Metern keine Versammlungen bzw. Demonstrationen stattfinden, es gelte ein Versammlungsverbot, teilte die Tiroler Polizei am Dienstag mit.

Laut Exekutive hatte es in Social Media-Kanälen einen Aufruf zu einer Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen gegeben. Das Versammlungsverbot gilt damit auch für den Landhausplatz, der zuletzt öfter für Kundgebungen genutzt wurde - zuletzt am vergangenen Sonntag, als rund 6.000 Menschen in Sachen Corona demonstrierten.

Demonstrationen dürfen nur außerhalb der Bannmeile abgehalten werden, so die Exekutive weiters. Die Teilnahme an Versammlungen innerhalb der Bannmeile sei verboten und könne mit bis zu 720 Euro bestraft werden. Die Exekutive kündigte verstärkten Polizeieinsatz an, um das Verbot zu überwachen.