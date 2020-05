Bankomatkarten-Betrug: Opfer gesucht

Pensionisten waren die bevorzugten Opfer eines rumänischen Verbrecher-Duos. Von 2009 bis September 2013 spionierten Costel B.,37, und Gheorge Leonard M., 27, die Codes von Bankomatkarten betagter Bankkunden aus.

Meist schauten sie ihren Opfern unauffällig – bei der Geldbehebung – über die Schultern. Nachdem die Männer die Codes ausfindig gemacht hatten, sprachen sie ihre Opfer an, lenkten diese ab und stahlen unbemerkt die Karten. Anschließend wurde Geld an den Automaten behoben. Die beiden Tatverdächtigen konnten im September nach einem Geldkarten-Diebstahl in Klosterneuburg festgenommen werden.