Balkonbrand: Wohnblock in Bregenz evakuiert

Aufgrund eines Balkonbrands ist am Freitagnachmittag in Bregenz ein Wohnblock in der Arlbergstraße evakuiert worden. Nachbarn riefen wegen der starken Rauchentwicklung die Feuerwehr, bei deren Eintreffen stand der Balkon bereits in Vollbrand. In weiterer Folge griffen die Flammen auch auf den darüberliegenden Balkon über. Etwa eine Stunde nach der Alarmierung war das Feuer gelöscht, verletzt wurde niemand, informierte die Polizei.