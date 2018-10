Bald Realität: Wenn die Straße mit den Autofahrern spricht

Eine bessere Vernetzung der Verkehrsträger in ganz Österreich ist für Verkehrsminister Hofer einer seiner größten Wünsche: „Ich hoffe, dass

wir noch in meiner Amtszeit eine App realisieren werden, die einem sagt, wie man am schnellsten von A nach B kommt und wo dann auch gleich alle Tickets gekauft werden können.“ Mit dem E-Scooter zum Bahnhof, weiter mit dem Zug zum Zielort und per Car-Sharing zur gewünschten Adresse – so sollte laut dem Verkehrsminister die Mobilität der nahen Zukunft ausschauen.

Was autonome Fahrzeuge betrifft, sieht Hofer die nächste Entwicklung übrigens nicht auf der Straße, sondern in der Luft. „Passagier-Drohnen werden sicher schneller kommen als selbstfahrende Autos. Ich teste bald eine und hoffe, ich bin nicht der Erste und Letzte, der damit fliegt“, scherzte der Minister, der die große Wende in Sachen Mobilität erst Ende der 2020er-Jahre erwartet.