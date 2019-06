Badeunfälle: 700.000 Österreicher können nicht schwimmen

40 Menschen ertrinken jährlich in Österreich, fünf von ihnen sind Kinder. Nur die Hälfte der Unter-19-Jährigen kann hierzulande schwimmen, warnte der Direktor des Kuratoriums für Verkehrssicherheit (KFV), Othmar Thann, bei einer Pressekonferenz am Dienstag in Wien. Außerdem überschätzen viele ihr Können, wie eine neue Studie zur heimischen Schwimmkompetenz zeige.

Alle Jahre wieder erweist sich der Start der Badesaison auch als Beginn einer Häufung von Ertrinkungsunfällen. Viele könnten durch gute Schwimmkenntnisse verhindert werden, zeigt die Untersuchung "So schwimmt Österreich", die gemeinsam mit dem Roten Kreuz durchgeführt wurde und sich erstmals umfassend dieser Thematik widmet.

Ein Schwimmkurs reicht nicht

Acht Prozent der Bevölkerung ab fünf Jahren sind deklarierte Nichtschwimmer. Das sind knapp 700.000 Personen, die nicht schwimmen können.