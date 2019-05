Badespaß in Niederösterreich braucht keine Behörde

Kühles, glitzerndes Nass. Für viele Hausbesitzer ist es ein Traum, einen eigenen Pool zu haben. Ihn sich zu erfüllen, ist in Niederösterreich sogar ohne Bewilligung möglich.

„Es gibt keinerlei Regelung. Jeder darf sich, auch in sein Grünlandgrundstück, im ganzen Wienerwald einfach einen 50 Kubikmeter großen Pool hinbauen“, sagt Sepp Wimmer von den Grünen in Klosterneuburg (Bezirk Tulln). Er fährt fort: „Die Bestimmung ist so, dass ein Pool nicht genehmigungspflichtig ist. Daher kann sich jeder einen Pool hinstellen, auch in ein Waldstück.“ Wimmer fürchtet um die Zersiedelung des Wienerwaldes.