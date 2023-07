Baby starb nach Sturz in Swimmingpool in Kärnten

Nachdem am vergangenen Samstag ein einjähriger Bub in Ossiach (Bezirk Feldkirchen) in einen Swimmingpool gefallen war, ist er nun im Landeskrankenhaus Graz gestorben.

Das berichtete die "Kleine Zeitung" am Donnerstag unter Berufung auf die Polizei. Das Kleinkind war in einem unbeobachteten Moment ins Wasser gefallen, der Bub war nach der Reanimation ins Krankenhaus geflogen worden, wo er starb.