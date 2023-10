Bei Autounfällen in Kramsach (Bezirk Kufstein) und Aschau (Bezirk Schwaz) sind am Freitag vier Personen verletzt worden, mindestens eine davon schwer.

In Kramsach geriet ein mit drei Teenagern besetzter Wagen von der Straße, prallte frontal gegen einen Baum und stürzte in ein Bachbett ab. Laut Polizei waren der 17-jährige Lenker sowie seine Mitfahrer im Alter von 17 und 15 Jahren gegen 21:00 Uhr auf der Unterinntalstraße unterwegs, als der Fahrer in einer Rechtskurve die Kontrolle über das Fahrzeug verlor.

Die Insassen konnten das Auto selbstständig verlassen, nachdem es im Bachbett zum Stillstand gekommen war. Sie wurden ins Krankenhaus Kufstein eingeliefert.