Mödlinger Autorin reist mit Debütroman zur Leipziger Buchmesse

Die erste Idee für ein Buch hatte Katharina Riha bereits vor Jahren. Und sie war erst einmal sehr philosophisch. Wie wichtig ist finanzielle Sicherheit im Leben? Und was ist man bereit, dafür aufzugeben? Für Riha Fragen, die sie in ihrem Alltag beschäftigten. Die Mödlingerin war Mitte 20, hatte geheiratet und war im Begriff, eine Familie zu gründen. Dass aus der Idee kein Lebenshilfe-Ratgeber wurde, ist der Leidenschaft der heute 31-Jährigen zu verdanken. „Grundsätzlich liebe ich spannende Liebesromane“, erzählt die Autorin. Ihr war klar: Die Geschichte braucht Romantik, ein Liebesdreieck – und auf Anregung ihres Mannes – auch Thriller-Feeling. Das Ergebnis ist der Liebes-Suspense-Roman „Choices“, der am 23. Februar beim Verlag edition a erschienen ist. Und mit dem die Newcomerin gleich zur Leipziger Buchmesse eingeladen wurde.

Geschichte im Kopf Für Riha ist es ein absolutes Debüt. Denn eigentlich hatte sie zuvor nichts mit dem Verlagswesen am Hut. Aufgewachsen bei Gablitz, hatte sie zwar immer gern gelesen, nach der Matura begann sie dann aber ein Jus-Studium, das sie nicht beendete. Stattdessen eröffnete sie 2017 eine Boutique in Mödling, um ihrer zweiten Leidenschaft, der Mode, zu frönen. Aber in Rihas Kopf war in der Zwischenzeit eine ganze Geschichte entstanden. Und 2018 begann sie, diese aufzuschreiben. Riha schrieb, wenn im Geschäft keine Arbeit anfiel und keine Kunden da waren. Als ihre beiden Kinder auf die Welt kamen, musste der Roman erst einmal warten. Weiter ging es mit Eintritt der Kleinen in den Kindergarten. „Die Geschichte hat mich irgendwie nicht losgelassen“, sagt Riha. Eineinhalb Jahre schrieb sie jeden Vormittag daheim am Küchentisch. „Es war wie eine Reise in eine fiktive Welt, die ich so gestalten kann, wie ich mag“, erinnert sie sich. Im November 2024 schickte sie ihr Manuskript, das dem Genre „New Adult“ zuzurechnen ist, an zehn Verlage. Edition a biss an.

Hintergrund Zum Buch

„Choices“ erschien bei edition a. Die gebundene Ausgabe umfasst 256 Seiten. ISBN: 978-3-99001-895-8; Preis: 24 Euro. Lesereise

Neben ihrer Lesung bei der Leipziger Buchmesse am 20. März um 10.30 Uhr ist Riha am 27. März bei Thalia in Linz, am 1. April bei HEYN in Klagenfurt und am 17. April bei Morawa in Salzburg zu Gast. Weitere Termine: katharina-riha.com Leipziger Buchmesse

Die besucherstärkste Messe Deutschlands ist im Frühjahr Impulsgeber für den Büchermarkt. Sie setzt auf Begegnungen von Autoren und Lesern.

Fiktion und Realität Im Roman selbst geht es um Ellie, die in London in einer Anwaltskanzlei arbeitet. Sie lernt den reichen Erben Jacob Davis kennen. Gleichzeitig taucht jedoch der undurchsichtige Tom in ihrem Leben auf, der in Ellie große Leidenschaft weckt. Unversehens befindet sie sich in einem Liebesdreieck, das durch ein Geheimnis zwischen den männlichen Hauptprotagonisten beeinflusst wird. Gewürzt ist das Endprodukt mit einer ordentlichen Prise Erotik – im Fachjargon „Spice“ genannt. Hauptperson Ellie – wie Riha selbst in der Juristerei verankert – ist eine starke, selbstbewusste Persönlichkeit. Etwas, womit sich die 31-Jährige identifizieren kann. Für die Liebeswirrungen hingegen habe sie Inspiration aus Büchern und Filmen des Genres gezogen, erzählt sie. Große Dramen gibt es in Rihas Liebesleben nämlich nicht. Mit ihrem Mann ist sie bereits ihr halbes Leben zusammen. Er habe sie beim Schreiben stets unterstützt.