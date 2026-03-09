Heimatkrimi "Mariandlmord": Wo die Wachauer Idylle Risse bekommt

Fährt Andrea Walter durch ihre Heimat, sieht sie mehr als eine von verschlungenen Kellergassen, pittoresken Häusern und terrassierten Weinhänge geprägte Landschaft. In ihren Gedanken entstehen Konflikte zwischen den Bewohnerinnen und Bewohnern idyllischer Ortschaften, Geschichten hinter harmlosen Fassaden – und Kriminalfälle gebettet in regionale Eigenheiten. Es sind diese Beobachtungen „direkt vor der Haustür“, die sie zur Handlung ihrer Wachau‑Krimis inspirieren. Unter dem Titel „Mariandlmord“ ist kürzlich der dritte Band ihrer Reihe rund um Hobby-Ermittler Horvath erschienen. Die ersten beiden Teile – „Marillenknödelmord“ und „Sonnenwendmord“ – kamen bei Walters Leserschaft sehr gut an. Ein Erfolg, der sich im Schreibprozess bemerkbar machte: „Ich bin deutlich verkopfter an die Arbeit herangegangen, habe mehr hinterfragt, mehr abgewogen.“ Gleichzeitig nahm die Autorin Veränderungen bei ihrem Stil wahr. Sie habe begonnen, dichter zu schreiben, mehr zu wagen. Auch ihre Figuren seien gewachsen. Im Zuge der Arbeit am dritten Teil habe sie zudem gelernt, bewusst mit Erwartungsdruck umzugehen – von außen wie von innen. Ihr Fazit: Gutes Schreiben entstehe aus der Freude am Schaffen, nicht aus dem Gefühl, sich Beweisen zu müssen. Eine Erfahrung, die in gewisser Weise auch der Protagonist ihrer Bücher macht.

Emotion statt KI In „Mariandlmord“ lässt sich Horvath aus Zeitnot und Zweifeln an den eigenen Ideen dazu hinreißen, sein neuestes Buch von einer KI schreiben zu lassen. In dem vermeintlich eigenen Manuskript wird ein „Mariandl“-spielender Leierkasten zur giftigen Mordwaffe. Als schließlich ein Magier und eine Sängerin durch entsprechend präparierte Musikinstrumente zu Tode kommen, steckt der Autor bis zum Hals im Schlamassel – nicht zuletzt, weil seine Frau Mimi ins Visier der Ermittlungen gerät. Künstliche Intelligenz fasziniere sie sehr, so Walter. Sie sei jedoch eher praktisches Werkzeug als Ersatz für Autorinnen und Autoren. „Schreiben ist mehr als das Aneinanderreihen korrekter Sätze. Es ist Leidenschaft, Intuition, manchmal auch ein sehr emotionaler oder skurriler Prozess“, beschreibt sie. In ihrem Buch setzt Walter KI-generierte Texte bewusst ein – für die Manuskriptseiten. Ein weiteres Stilmittel, auf das sie bereits in ihren vorherigen Regional-Krimis zurückgegriffen hat, ist die Überzeichnung. Ihre Charaktere wirken teils beinahe karikaturesk. Für Walter eine Möglichkeit, mit sozialen Spannungsfeldern zu spielen. „Ich arbeite nicht mit einem realistischen Gesellschaftsspiegel, sondern eher mit einem ganzen Spiegelkabinett“, sagt sie. Dabei setzt die Autorin auf Augenzwinkern statt Moralkeule.