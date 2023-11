Autolenker (17) bei Unfall in der Steiermark getötet

Bei einem Verkehrsunfall in Knittelfeld (Bezirk Murtal) ist am Montagabend ein 17-jähriger Autolenker ums Leben gekommen. Wie die Landespolizeidirektion Steiermark am Dienstag mitteilte, kam er kurz nach 19 Uhr vermutlich aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit von der regennassen Fahrbahn der L504 ab. Das Fahrzeug überschlug sich mehrmals. Vier weitere Fahrzeuginsassen im Alter von 16 bis 21 Jahren wurden verletzt, zwei davon schwer.