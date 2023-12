Mädchen (13) startete Auto und verletzte Freundin schwer

Ein Mädchen verletzte in Hohenems (Bezirk Dornbirn) Samstagfrüh mit dem Auto des Vaters eine Freundin bei einem Unfall schwer: Die 13-Jährige setzte den Pkw in Gang und klemmte die 15-Jährige zwischen Pkw und einer Mauer ein. Zuvor hatte die Schülerin den Autoschlüssel des Vaters an sich genommen.

Das laut Polizei schwer verletzte Opfer wurde nach der Erstversorgung durch den Notarzt ins Krankenhaus Dornbirn eingeliefert.