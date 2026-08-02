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Österreich

Salzach: Auto versinkt im Fluss, Fahrer rettet sich

Das Auto stürzte in die Salzach. Fahrer konnte sich selbstständig befreien und ans Ufer retten.
02.08.2026, 09:56

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Eine weiße Ambulanz mit Blaulicht fährt schnell durch die Stadt.

Ein Auto ist Samstagabend zwischen Zell am See und Bruck an der Glocknerstraße in die Salzach gestürzt und versunken. Der Fahrer kam aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab, er konnte sich aber selbstständig aus dem Pkw befreien und ans Ufer retten, teilte die Wasserrettung Salzburg mit.

Notfall am Steuer: Autofahrer stürzt 200 Meter tief

Beim Eintreffen der ersten Rettungskräfte war das Fahrzeug bereits vollständig unter Wasser. Da die Gefahr bestand, dass der Wagen durch die Strömung abgetrieben wird, sicherten die Wasserrettung gemeinsam mit der Feuerwehr und dem Arbeiter-Samariter-Bund den Pkw. Auch ein Einsatztaucher stieg in die Salzach ab, um zusätzlich Sicherungen und Anschlagmittel anzubringen. Mit einer Seilwinde und einem Kranfahrzeug wurde das Auto schließlich aus dem Fluss gezogen.

Salzburg
Agenturen, dida  | 

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