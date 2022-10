Auto prallte in Telfs in Bäume: Lenker und Beifahrer schwer verletzt

Ein 25-jähriger Autolenker und sein 28-jähriger Beifahrer sind am Samstagnachmittag in Telfs schwer verletzt worden, als ihr Auto von der Tiroler Straße (B171) abkam und frontal gegen Bäume am linken Straßenrand prallte.

Wie die Landespolizeidirektion Tirol mitteilte, war das Fahrzeug gegen 15 Uhr im Ortsteil Schlatten ins Schleudern gekommen. Die beiden Kosovaren wurden von der Rettung in die Klinik Innsbruck eingeliefert, am Auto sei Totalschaden entstanden.