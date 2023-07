Auto in Vorarlberg von Felsen getroffen: Keine Verletzten

In weiterer Folge wurde mit einem Geologen ein Erkundungsflug durchgeführt. Dabei stellte der Experte an jener Stelle, an der der 500 Kubikmeter-Felsen abging, weiteres abbruchgefährdetes Gestein fest. Nach Angaben der Polizei bleibt die Straße vorerst gesperrt und wird erst nach Sprengungen im labilen Felsgelände wieder frei gegeben. Aufgrund der schweren Zugänglichkeit der Stelle und dem derzeit unsicheren Flugwetter rechnete die illwerke vkw AG wird mit einer 14-tägigen Dauer der Sicherungsarbeiten.

Die Talstation der Lünerseebahn sei trotz der Sperre für alle Bergbegeisterten erreichbar, unterstrich der Energieversorger. Die öffentlichen Verkehrsmittel verkehrten weiterhin bis zum sicheren Bereich vor dem Schuttkegel. Von dort sei die Bahn über einen rund 20-minütigen Fußmarsch auf einem gesicherten Waldweg erreichbar.