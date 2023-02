Auto gegen Postbus: Zwei Tote bei tragischem Unglück in Salzburg

Es war kurz nach 8 Uhr, als im Leoganger Ortsteil Grießen (Bezirk Zell am See) ein Pkw gegen einen Postbus krachte. Zwei Menschen kamen dabei ums Leben, drei weitere im Wagen wurden schwer verletzt. Der Lenker des Busses, der ohne Fahrgäste unterwegs war, erlitt ebenfalls erhebliche Blessuren.

Ein Großaufgebot mit unter anderem drei Rettungshubschraubern, einem Notarztwagen aus Tirol und vier Rettungswägen war an Ort und Stelle, berichtete das Rote Kreuz.

Winterliche Verhältnisse

Es herrschten tiefwinterliche Verhältnisse auf Höhe des sogenannten Pass Grießen. Der Aufprall passierte seitlich, die beiden Unfallopfer wurden dabei eingeklemmt und verstarben noch an der Unfallstelle. Bei den Toten handelte es sich nicht um Österreicher, wie Bernd Hirschbichler vom Roten Kreuz Salzburg mitteilte. Weitere Details wurden vorerst nicht bekanntgegeben.

Der schwer verletzte Busfahrer wurde in das Klinikum Zell am See abtransportiert. Die anderen Verletzten kamen in das Klinikum Salzburg. Für die aufwendigen Aufräumarbeiten musste die Landesstraße gesperrt werden. Über die genaue Unfallursache ist noch nichts bekannt.