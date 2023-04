Auto gegen Linienbus: Drei Frauen bei Unfall in Tirol verletzt

Drei Frauen sind am Sonntagmittag beim Zusammenstoß eines Autos und eines Linienbusses in Rum (Bezirk Innsbruck-Land) verletzt worden. Ein 29-jähriger Italiener hatte laut Polizei beim Einfahren in die Kreuzung der Dörferstraße L8 mit der Murstraße den Vorrang des Linienbusses missachtet, so die Polizei. Trotz Vollbremsung des Buslenkers kam es zum seitlichen Zusammenstoß.