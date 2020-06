Ausraster: Villacher warf Pfannen und Fernseher von seinem Balkon

Ein 55 Jahre alter Villacher soll am Dienstag in den frühen Morgenstunden in seiner Wohnung die Kontrolle verloren haben. Laut Polizei schrie und brüllte er und warf Holzstücke, eine Bratpfanne, einen Flachbildschirm und eine Tastatur vom Balkon seiner Wohnung im zweiten Stock auf die darunterliegende Wiese und Straße.

Eine Nachbarin rief die Polizei. Als die Streife eintrafen, versuchten die Beamten, mit dem Mann zu reden. Er bedrohte und beschimpfte sie, versuchte mit zwei Metallstiften auf sie einzustechen und seine Tür wieder zu schließen. Die Polizisten setzten schließlich Pfefferspray ein und nahmen den 55-Jährigen fest.

In seiner Wohnung fanden die Beamten Marihuana. Warum der Mann so ausgerastet ist, war vorerst nicht bekannt, die Vernehmung war am Vormittag noch im Gange.