Ausfahrtstests in Straßwalchen: Kontrollcontainer brannte

Wenige Stunden, bevor die Ausfahrtstests für die Salzburger Gemeinde Straßwalchen in Kraft traten, brannte in der Nacht auf Donnerstag an einer der Ausfahrtsstraßen ein Kontrollcontainer der Polizei. Die Feuerwehr konnte das Feuer innerhalb einer Stunde löschen, die Ermittlungen zur Brandursache durch das Landeskriminalamt laufen.

Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden. Laut beteiligten Feuerwehrleuten gebe es einige Hinweise auf eine Brandstiftung. Nach Verhängung der Ausfahrtstests gab es in der Gemeinde an der Grenze zu Oberösterreich verständnisvolle Stimmen, aber auch einiges an Unmut.