Ausbruch von Noroviren in Wohnheim für Senioren

Fünf Bewohner eines Seniorenwohnhauses in der Stadt Salzburg sind an Brechdurchfall erkrankt: Ein Test auf Noroviren habe sich mittlerweile bestätigt, teilte das städtische Informationszentrum am Dienstag mit. Das gesamte Seniorenwohnhaus Hellbrunn sowie sämtliche Nebengebäude seien inzwischen desinfiziert worden. Zusätzlich wurde der Speisesaal gesperrt.

„Wir haben die Situation gut im Griff und gehen davon aus, dass bis zum kommenden Wochenende alles vorbei ist“, erklärte Andrea Sigl, die Leiterin des Seniorenwohnhauses gegenüber der APA. Die Inkubationszeit bei Noroviren beträgt 15 bis 48 Stunden, die Symptome der viralen Erkrankung dauern zwölf bis 60 Stunden an.

Noroviren-Erkrankungen treten immer wieder plötzlich auf. Größeres Gefahrenpotenzial bergen sie ausschließlich für Menschen mit Vorerkrankungen oder einem geschwächten Immunsystem.