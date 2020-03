Aufruf: Wer im Zillertal auf Après-Ski war, soll sich melden

Zudem waren in den angeführten Gemeinden Mayrhofen und Gerlos MitarbeiterInnen von drei Beherbergungsbetrieben betroffen, nämlich:

Hotel „Mannlicher“ ( Mayrhofen )

Hotel „Gaspingerhof“ ( Gerlos )

Pension „Milchbar“ ( Gerlos ).

Diese Betriebe haben von sich aus umgehend sämtliche Gäste sowie MitarbeiterInnen entsprechend den Vorgaben der Gesundheitsbehörden informiert. Hier ist eine weitere Rückmeldung nicht mehr erforderlich.

Detail am Rande: Der Gaspingerhof gehört Franz Hörl, ÖVP-Nationalratsabgeordneter, Wirtschaftsbundobmann in Tirol, Sprecher der Seilbahnwirtschaft. Hörl war zuletzt ja durch ein SMS an den Chef des "Kitzloch" in Ischgl aufgefallen. Damit ist nun offenkundig, dass die Tiroler Behörden sehr wohl von den Zuständen in Ischgl gewusst haben müssen.