Aufregung in der Getreidegasse: Keine Burger für Salzburger

Vor 41 Jahren hätten sich die Leute beschwert, dass die Fast-Food-Kette in der Altstadt einzieht, heute beschweren sie sich, dass sie abzieht. Die Getreidegasse sei weit mehr, so Wieber. „In der Altstadt schaffen 48 Handwerksbetriebe hochwertige Produkte.“

Er selbst hat fast alle Zunftschilder auf der 500 Meter langen Flaniermeile zwischen Rathausplatz und Bürgerspitalgasse erzeugt, auch jenes für McDonald’s. Der Branchen-Mix sei gut. „Darüber sollte viel mehr berichtet werden.“

Offener über die Probleme in der Fußgängerzone spricht Andreas Kirchtag. Er produziert und verkauft im Haus Nr. 22 das, was man in Salzburg öfters benötigt: Regenschirme. Kirchtag, der den Betrieb bereits in vierter Generation leitet, bedankt sich zuerst bei jener Familie, die ihm seit vielen Jahren schon die Verkaufsfläche „zu absolut fairen Konditionen“ vermietet. Nicht alle Hauseigentümer in der Luxusgasse, unter ihnen auch einige Stiftungen, würden so menschlich agieren, weshalb einige Nachbarbetriebe finanziell in die Bredouille geraten sind.