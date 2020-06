Auch Darbo ließ Heimkinder arbeiten

Darbo will sich jetzt mit den Arbeiterinnen in Verbindung setzen und eruieren, wie viel den Mädchen damals ausbezahlt und "was von Dritten pflicht­widrig einbehalten worden ist". Er möchte sicherstellen, dass niemand umsonst für sein Unternehmen gearbeitet hat und will Regressan­sprüche gegen Dritte prüfen.

An eine Verwechslung glaubte man erst beim international tätigen Leuchtenhersteller EGLO. Gesellschafter Ludwig Obwieser (siehe Interview) ließ aber auf KURIER-Anfrage in seiner Firma Nachforschungen anstellen. Sein Fazit: "Sie haben recht, wir haben mit St. Martin zusammengearbeitet."

Heimkind Lydia fertigte in Hausarbeit (im Heim) Lampenschirme für EGLO an. "Das waren altmodische Muster mit Fransen", er­innert sie sich an ihre Werkstücke, die fixfertig ins EGLO-Werk gebracht wurden.

Auch EGLO hat wie Darbo und Swarovski wahrscheinlich für die Arbeiten bezahlt. Doch mehrere ehemalige Heimkinder bestätigen, dass sie keinen Lohn erhalten haben. Höchstens Groschen-Beträge, die sie wiederum nur im heiminternen Kiosk ausgeben konnten.