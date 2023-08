AUA-Flugzeug musste nach Zusammenprall mit Vogel umkehren

Eine AUA-Maschine auf dem Weg von Wien nach New York ist am Sonntagabend umgekehrt. Bereits kurz nach dem Start kurz vor 17 Uhr traten Probleme auf, wie das Portal ÔÇ×Austrian WingsÔÇť berichtete. Die Piloten kehrten daher aus Sicherheitsgr├╝nden um und landeten nach Warteschleifen eine Stunde nach dem Start wieder am Flughafen Wien-Schwechat.

Ursache f├╝r die au├čerplanm├Ą├čige R├╝ckkehr war ein Zusammenprall mit einem Vogel.

Das Flugzeug werde nun technisch ├╝berpr├╝ft, betroffene Passagiere w├╝rden umgebucht, hie├č es. Auch der f├╝r Sonntag geplante Flug von New York nach Wien musste gestrichen werden.