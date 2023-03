Attacke mit Butterfly-Messer in Wien-Floridsdorf

Nachdem ein 36-jähriger Mann seiner 45-jährigen Ex-Freundin in ihrer Wohnung mit einem Butterfly-Messer zweimal in den Oberschenkel gestochen haben soll, flüchtete sie zur ihrem Nachbarn, von wo aus die Polizei verständigt wurde. Den 36-Jährigen hatte sie unmittelbar nach der Tat in ein Zimmer der Wohnung gesperrt.

Polizisten der Polizeiinspektion Kürschnergasse nahmen den 36-Jährigen fest. Das Messer sowie eine geringe Menge Suchtgift stellten die Beamten sicher.

Der Mann bestreitet die Vorwürfe. Die oberflächlichen Stichwunden der 45-Jährigen wurden von der Berufsrettung Wien versorgt. In ein Spital kam die Frau auf eigenen Wunsch nicht.

