Asylquartiere: 53.510 Euro Miete für leere Betten

Aus dem Ministerium heißt es, dass man trotz der bestehenden Mietkosten Einsparungen machen würde. „Dadurch fallen die Betreuungskosten für das Jahr 2019 auch wesentlich geringer aus als für das Jahr 2018“, sagt Sprecher Christoph Pölzl. Die stillgelegten Quartiere würden „eine wichtige Funktion“ erfüllen, da sie „jederzeit wieder rasch und unbürokratisch in Betrieb genommen werden können“.

Neben dem Flüchtlingsheim in Steinhaus am Semmering (Stmk.), Mondsee (OÖ) und Gallspach (OÖ) wurden auch jene in Althofen ( Kärnten), Ohlsdorf (OÖ) und Salzburg geschlossen. Ebenfalls dicht gemacht haben das Verteilerquartier in Graz-Puntigam ( Steiermark) sowie die Sonderbetreuungsstelle für kranke Flüchtlinge in Gallspach (OÖ). Laut Innenministerium würde man durch die Kündigung der Verträge bei den Gesamtkosten rund zwölf Millionen Euro einsparen. Die 20 Betreuungsstellen des Bundes kosten jährlich rund sieben Millionen Euro. 5,4 Millionen Euro entfallen dabei auf die Miete, der Rest auf die Betriebskosten.