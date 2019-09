Asyl: Familie und Kinder vor Abschiebung bewahrt

Die Salzburger Flüchtlingshelferin Krista B. ortet hinter der Liste eine „Aktion scharf“ in Sachen Abschiebungen. Der Name von Krista B.s Schützling, der vor seiner Flucht Funker beim afghanischen Militär war und von den Taliban bedroht wurde, findet sich auch darunter. „Er hat Angst, dass sie ihn am Flughafen in Kabul gleich verhaften“, sagt B.. Dabei habe sich der 26-Jährige sehr um Integration bemüht, spreche Deutsch auf C1-Niveau. Er habe sogar für die heimischen Behörden als Dolmetscher gearbeitet. "Natürlich sind wir alle sehr, sehr betrroffen", sagt sie.

Der junge Afghane Bashir S. wiederum hat auf der Liste, die unter den Asylwerbern via Whatsapp verbreitet wurde, den Namen seines ehemaligen Zimmerbewohners entdeckt. Erst da haben seine Unterstützer herausgefunden, dass der 19-Jährige in Schubhaft sitzt. Am Dienstag hat ihn Bashir S. besucht.