Astronomisches Spektakel: Merkur schiebt sich vor die Sonne

Um den Merkurtransit beobachten zu können, braucht es spezielle Vorkehrungen. Mit einer simplen Sonnenfinsternis-Brille wird der Merkur, der dann als kleiner Punkt vor der Sonne zu sehen ist, nicht erkennbar sein. Vielmehr benötigt man ein Teleskop oder eine Projektionsfläche. Wer beides nicht zur Hand hat, keine Sorge: Zahlreiche Sternwarten und Vereine laden zu Veranstaltungen.

So kann etwa im Sterngarten Georgenberg in Wien ab 13 Uhr durch Teleskope zwischen fünf und acht Zoll geschaut werden. Auf der Kuffner-Sternwarte findet zwischen 13 Uhr und 16.30 Uhr eine Veranstaltung statt. In der Urania Sternwarte in Wien können zwischen 13 Uhr und 16.30 Uhr Blicke riskiert werden. Die Sternwarte Gahberg in Oberösterreich hat zur Beobachtung – nach Voranmeldung! – ab 12 Uhr geöffnet.