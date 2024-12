Astrologie versus Wissenschaft: Ein kritischer Blick auf Horoskope

Schon 1.000 Jahre vor Christus blickten die Babylonier in den Nachthimmel und glaubten, anhand der Sterne die Zukunft vorhersagen zu können. Das funktionierte damals recht gut, schließlich ließen sich wiederkehrende Wetterveränderungen so tatsächlich vorzeitig sehen. „Diese Menschen haben bemerkt, dass man zum Beispiel an der Bewegung der Planeten die Zeit ablesen kann. Wann kommt der Winter, wann ist es Zeit, die Ernte einzufahren? Es ist verständlich, dass diese Lichter am Himmel damals auch das Leben beeinflusst haben“, sagt Astronom Florian Freistetter.

Es waren die alten Ägypter, die dem Sterndeuten einen esoterischen Touch verliehen. Die Sterne beeinflussten in dieser Kultur auch politische Entscheidungen, und es wurden Rituale durchgeführt, um die Planeten, die mit Göttern assoziiert wurden, zu besänftigen.