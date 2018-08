„Arrivederci!“ Italiener flüchten vor Hitze in Wintersportort

„Die Gäste kommen aktuell vermehrt aus Rom und südwärts. Sie jammern, dass es in ihren Städten am Tag 35 und in der Nacht 30 Grad hat. Hier in Bad Kleinkirchheim erleben sie Abkühlung“, erzählt Tourismus-Obmann Jakob Forstnig. Montagnachmittag beispielsweise wurden in Kleinkirchheim auf 2000 Metern Seehöhe 17 Grad gemessen. 33 Grad waren es in Rom.

Forstnig liefert einen Zahlen-Vergleich: 150.000 Nächtigungen verbuchte Kleinkirchheim im Februar 2018, also im stärksten Wintermonat. 119.000 im August 2017. Jeder vierte Gast war Italiener. „Wir haben uns auf diesen Trend mit Italienisch-Kursen für alle Mitarbeiter eingestellt. Der Italiener liebt es, in der Muttersprache angeredet zu werden“, weiß Forstnig. Und wie verbringt der Südländer die Ferien in den Nockbergen? Forstnig: „Mit ‚Sommerfrische’ im wahrsten Sinn des Wortes auf 2000 Metern, Wandern, E-Biken und Kärntner Kulinarik.“

Die Region Nassfeld erhofft sich nun auch einen Teil des italienischen Kuchens – aufgrund der Grenznähe ein naheliegender Schritt. „Der italienische Gast war im Sommer einst ein Tagestourist. Inzwischen bucht er längerfristig“, erklärt Touristikerin Ingeborg Schnabl. Ein Interreg-Projekt soll die Nächtigungszahlen der heißblütigen Italiener – 51.000 waren es im Vorjahr – weiter anwachsen lassen.