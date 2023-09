Armeefahrzeug überschlug sich in Tirol: Soldat eingeklemmt

Ein niederländischer Armeesoldat ist am Donnerstag am Tiroler Truppenübungsplatz Lizum-Walchen schwer verletzt worden. Der Mann war mit drei weiteren Landsleuten in einem militärischen Geländewagen auf einer Forststraße unterwegs, als es offenbar zu Problemen mit den Bremsen kam. Der Lenker fuhr den Wagen gegen eine Böschung, um es zum Stillstand zu bringen. Dabei neigte sich das Fahrzeug und überschlug sich. Der Niederländer wurde unter dem Geländewagen eingeklemmt.