Arlbergtunnel wegen Lkw-Brandes gesperrt

Der Arlbergtunnel hat am Dienstagnachmittag wegen eines brennenden Lkw in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden müssen. Die Einsatzkräfte und die Asfinag waren zur Brandbekämpfung an Ort und Stelle, teilte die Asfinag mit. Ersten Informationen zufolge wurde niemand verletzt.

Für Pkw wurde eine Umleitung über den Arlbergpass eingerichtete. Lkw müssen die Dauer der Sperre abwarten, hieß es. Wie lang diese dauern werde, war vorerst nicht abschätzbar.