Arbeitskampf in den Gefängnissen

Jetzt lässt Stummer von seinem Anwalt die Statuten überarbeiten und will sich zum obersten Lobbyisten der Inhaftierten aufschwingen: "Die Gefangenen bleiben immer über." Stummer hält sich selbst für das lebende Beispiel dafür, dass es Bedarf für eine solche Organisation gibt. "Ich habe jahrelang in Haft als Bäcker gearbeitet, bin rausgekommen und stand vor dem Nichts." Das in der Haft Ersparte sei so wenig gewesen, dass er nie einen Neustart überbrücken konnte. Mit Vorstrafe war er unvermittelbar am Arbeitsmarkt. "Also bin ich wieder einbrechen gegangen." Tausende Coups wurden es. "Ich hatte keine Buchhaltung", witzelt er.

Stummer hat nachgerechnet: Sieben Jahre arbeitete er etwa als Bäcker im Gefängnis in Garsten. Eine Million Schilling hätte er in Freiheit verdient, 10.000 waren es in Gefangenschaft.

An den Relationen hat sich nichts geändert: Den 5500 Strafgefangenen in Österreich, für die Arbeitspflicht besteht, bleiben pro Stunde (je nach Tätigkeit) zwischen 0,998 Euro und 1,499 Euro übrig. Ein Hälfte wird ausbezahlt, die andere gespart. Der Brutto-Stundenlohn beträgt zwar zwischen 5 und 8 Euro und wird jährlich an den Tarifindex angepasst. Allerdings kassiert der Quartiergeber kräftig mit: Mit 75 Prozent schlägt sich der Vollzugskosten-Beitrag zu Buche, mit (ungefähr) fünf Prozent die (für Strafgefangene seit 1994 bestehende) Arbeitslosenversicherung. Das ist in Erlässen und Verordnungen geregelt. In Deutschland gibt es bereits eine Organisation.