Arbeiter in Kapfenberg auf Friedhof unter Radlader eingeklemmt

Ein 33-jähriger Arbeiter ist am Freitag in Kapfenberg auf einem Friedhof mit einem Radlader von der Straße abgekommen und dabei unter der Arbeitsmaschine eingeklemmt worden. Bei dem Unfall erlitt der Türke laut Polizei schwere Verletzungen, konnte aber noch selbst seine Arbeitskollegen verständigen. Von den Rettungskräften wurde er in künstlichen Tiefschlaf versetzt und mit dem Rettungshubschrauber ins LKH Graz geflogen.

Mülltonnen entleert

Der 33-Jährige war auf dem Friedhof damit beschäftigt, mit dem Radlader Mülltonnen zu entleeren. Dabei kam er mit dem Fahrzeug von der Straße ab und kippte damit über die Böschung. Beim Versuch, vom Radlader abzuspringen, dürfte die Arbeitsmaschine auf den Mann gefallen sein, weshalb er von der Hüfte abwärts unter ihr eingeklemmt wurde. Nach Erstversorgung durch den Notarzt wurde der Radlader von der Feuerwehr mittels Luftkissen angehoben und der Arbeiter mit einer Hydraulikschere befreit.