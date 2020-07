Araber-Knigge wegen Kritik eingestellt

Mit ihrem "Knigge" für arabische Urlaubsgäste dürfte der Tourismusverband Zell am See-Kaprun in ein Fettnäpfchen getappt sein. Die Broschüre "Where Cultures Meet" wurde zurückgezogen. Anlass dürften Beschwerden und eine kritische internationale Berichterstattung gewesen sein.

"Die Broschüre hat leider vereinzelt für Irritationen gesorgt. Wir werden die kritischen Kommentare zum Anlas nehmen und sie überarbeiten", lässt der Tourismusverband über einen Sprecher ausrichten.