Die ersten Sommertage: Der April 2025 bricht Temperaturrekorde

Der April 2025 hat nur eine Phase gebracht, in der es in ganz Österreich ein paar Tage kühler als im vieljährigen Mittel war und geht als einer der zehn wärmsten Aprilmonate der Messgeschichte in die Statistik ein.

Das berichtete die Geosphere Austria am Mittwoch. "In der vorläufigen Auswertung liegt der April 2025 im Tiefland Österreichs um 1,9 Grad über dem Mittel der Klimaperiode 1991 bis 2020 und auf den Bergen um 2,0 Grad", sagte Klimatologe Alexander Orlik.

Nur ungefähr von 6. bis 9. April sei es in Österreich kühler als im vieljährigen Mittel gewesen, hieß es. In diesem Zeitraum wurde in den Niederungen auch die tiefste Temperatur des Monats gemessen, mit minus 8,2 Grad am 9. April in Liebenau im Mühlviertel in Oberösterreich.

Der Großteil des Aprils verlief jedoch überdurchschnittlich warm. Viele Regionen verzeichneten auch den ersten Sommertag des Jahres mit mindestens 25 Grad. Temperatur-Hotspot war heuer St. Pölten mit 28,3 Grad am 16. April.

Es ist teilweise auch zu trocken

Die vorläufige Auswertung ergebe im Tiefland Österreichs Platz neun in der Reihe der wärmsten April-Monate der 259-jährigen Messgeschichte und auf den Bergen Platz acht in der 175-jährigen Gebirgsmessreihe, sagte Orlik. Im Vergleich zur Klimaperiode 1961 bis 1990 lag der April 2025 im Tiefland um 3,4 Grad und auf den Bergen um 3,6 Grad über dem Mittel.