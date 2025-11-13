Dämpfer für Après-Ski in Sölden: Ab Dezember gilt Alkoholverbot

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Sölden, eines der beliebtesten Skigebiete Österreichs, ist auch für ausgelassenes Après-Ski bekannt. Letzteres will die Gemeinde nun ein wenig eindämmen: Ab dem 1. Dezember 2025 sollen neue Regeln für Einheimische und Touristen gelten. Entlang der Dorfstraße, wo sich viele Bars und Discos aneinanderreihen, soll die Feierlaune künftig etwas eingeschränkt werden. Offenbar sorgte der Alkoholkonsum hier für einige Probleme, weshalb die Gemeinde nun eine klare Linie zieht: Bis zum 19. April 2026 soll in der Sölder Dorfstraße und den angrenzenden Bereichen eine alkoholfreie Zone im öffentlichen Raum gelten. In der ausgewiesenen Zone ist sowohl der Konsum von Alkohol im Freien als auch das Mitführen offener Flaschen oder Becher untersagt.

Maßnahme für Einheimische und Touristen Durch die Maßnahme möchte man nächtliche Ruhestörungen vermeiden und ein sicheres Umfeld für Einheimische und Gäste gewährleisten, heißt es auf der Website der Gemeinde. "Immer mehr Gäste sind zum Rauchen vor die Lokale gegangen und haben dort auf dem Gehsteig mit Alkohol weitergefeiert", sagt der Sölder Vizebürgermeister Maximilian Riml gegenüber der Krone. Laut Angaben des Bürgermeisters soll der Kauf von alkoholischen Getränken in den Shops und die anschließende Konsumation im Freien im Ortszentrum zugenommen haben. Auch in den Jahren zuvor habe man versucht, die Situation auf den Straßen unter Kontrolle zu bringen – jedoch ohne Erfolg.

Alkoholverbot in Sölden Vom 1. Dezember 2025 bis 19. April 2026

Geltungsbereich: Dorfstraße (Giggijochbahn bis Gaislachkoglbahn), Freizeit Arena, Sozialzentrum Waldele, Zentrumsshuttle

Verboten: Trinken und Mitführen offener alkoholischer Getränke

Kontrolle: Gemeindeeigene Ordnerdienste