Schlägerei in Tiroler Lokal: 28-Jähriger mit Messer verletzt

Ein 28-Jähriger soll vor einem Lokal im Tiroler Ischgl in der Nacht auf Sonntag von einem 22-Jährigen mit einem Messer verletzt worden sein. Dem Vorfall war eine Schlägerei zwischen dem tatverdächtigen Ungarn, zwei Schweizern im Alter von 21 und 25 Jahren sowie mehreren Österreichern vorausgegangen. Das Opfer wollte laut Polizei den Streit schlichten, als ihm der 22-Jährige eine ein Zentimeter tiefe Stichwunde in den Rippenbereich versetzt haben soll.