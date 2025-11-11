Zwei tote Katzen in Tirol: In einem Müllsack im Gebüsch versteckt
Polizei kann Ertränken nicht ausschließen; ein Tier war sogar gechippt, das andere hat einen verkürzten Schwanz.
Zwei tote Katzen sind in der Nacht auf Montag in Ebbs (Bezirk Kufstein) entdeckt worden. Die Kadaver befanden sich in einem schwarzen Müllsack im Gebüsch zwischen einem Fußgängerweg und einem Schotterweg entlang der Wildbichler Straße.
Nachdem die Katzen keine äußerlichen Verletzungen aufwiesen, wurde laut Polizei ein Ertränken nicht ausgeschlossen. Eine schwarze Katze war gechippt, die andere hatte oranges Fell mit einem Tabbymuster und einen verkürzten Schwanz.
