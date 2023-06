"Menschenunwürdige Bedingungen": Amnesty kritisiert Maßnahmenvollzug

Georg Bürstmayr, Sprecher für Inneres und Sicherheit der Grünen, forderte in einer Aussendung, dass das PAZ Hernalser-Gürtel abgerissen wird. Die Beobachtungen des CPT seien "wirklich ernüchternd". "Hier gibt es dringenden Handlungsbedarf. Dieses Haus ist ein Relikt aus dem 19. Jahrhundert und gehört endlich abgerissen, ein menschenrechtskonformer Vollzug von Schubhaft ist dort einfach nicht möglich", so Bürstmayr.

Kritisiert wurden vom CPT auch Lücken in der medizinischen Versorgung - vor allem in der Psychiatrie. Dies sah auch Amnesty so: Anfang 2022 standen etwa in der Justizanstalt Stein nur zwei Psychiater für insgesamt 18 Stunden pro Woche zur Verfügung, um die rund 800 Insassen, darunter mehr als 100 im Maßnahmenvollzug, zu betreuen. "Seitdem wurde in Stein nur ein zusätzlicher Psychiater für zehn Stunden pro Woche angestellt", so die NGO.