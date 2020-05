Anstalts-Psychologe in der Unterhose

Ausgerechnet zwei Psychologen, die ihre Triebe selbst nicht im Griff zu haben scheinen, therapieren im Gefängnis Sexualstraftäter. Wie der Falter berichtet, ermittelt die Staatsanwaltschaft Graz gegen den einen Psychologen wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung: Der Mann soll als stellvertretender Leiter des psychosozialen Dienstes der Karlau ständig in der Unterhose aufgetreten sein und Kolleginnen begrapscht haben. Die Reaktion der Vollzugsdirektion erschöpfte sich in einer Versetzung. Der Psychologe macht nun Dienst in der Justizanstalt Graz-Jakomini, bestätigt General Peter Prechtl: "Sollten sich die Vorwürfe bestätigen, wird das Dienstverhältnis aber beendet."

Derzeit läuft das Verfahren bei der Justiz wegen drei Vorfällen mit zwei mutmaßlichen Opfern, sagt Staatsanwalt Hansjörg Bacher. "Brust und Genitalbereich sollen über der Kleidung berührt worden sein." Der Falter zitiert detaillierter aus Protokollen. Ihr Vorgesetzter habe ihre Brüste betastet, berichtet eine Frau: "Sie stehen so schön weg, da muss man hingreifen", habe er gesagt. Eine Kollegin schilderte, wie ihr der Mann in den Schritt gegriffen habe: "Was soll ich mit meiner Geilheit machen?"