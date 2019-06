Anrainer fordern Lösung für Raser-Strecke durch Ort

In der Gemeinde Göllersdorf im Bezirk Hollabrunn müssen sich Anrainer seit Jahren über eine berüchtigte Raser-Strecke ärgern. Das knapp eineinhalb Kilometer lange Teilstück der Wiener Straße am Ende des Ortes ist links und rechts von Wohnblöcken und Häusern umgeben. Zahlreiche Kinder und Jugendliche machen sich tagtäglich auf den Weg zur Volksschule, Neuen Mittelschule oder zum Bus oder Zug. Da die Wiener Straße in diesem Bereich eine lange Gerade ist, sind Autofahrer dazu verleitet, etwas mehr auf das Gaspedal zu treten. „Es muss wahrscheinlich erst ein Kind auf der Strecke sterben, damit die Gemeinde etwas ändert“, erzählt eine aufgebrachte Anrainerin. Die am Ende der Geraden angebrachte Geschwindigkeitsanzeige hält nur wenige Autofahrer davon ab, maximal 50 km/h zu fahren. „Geschwindigkeiten über 80 oder 90 km/h sind keine Seltenheit“, beklagt SPÖ-Gemeinderat Stefan Hinterberger.