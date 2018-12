Angebot, Preis und Lieferzeit: Online-Händler im KURIER-Test

Keine Panik, bitte! Bis Weihnachten ist noch genug Zeit, um online zu bestellen und hoffentlich auch vor dem Heiligen Abend das Packerl zu erhalten. Durch ein paar Tricks kommt man beim Internet-Shoppen sogar günstiger davon, als wenn man ins Geschäft geht. Wer heimische Händler unterstützen möchte, der kann das mittlerweile ebenfalls oft via Internet machen. Der KURIER hat vier Shopping-Plattformen getestet und wichtige Kriterien für Kunden verglichen.

Angebot

Was die Auswahl angeht, so kommt keines der getesteten Shopping-Portale am größten Mitbewerber vorbei: Amazon. Wen es stört, dass die Produkte dafür aber teils durch die ganze Welt verschifft werden müssen, der kann auf shöpping.at klicken.

Die Onlinehandel-Plattform der österreichischen Post bietet zwar ebenfalls Produkte aus aller Welt, es wird aber darauf Wert gelegt, insbesondere Händler in Österreich zu unterstützen.

Die Produktpalette ist vergleichbar mit jener von Amazon und reicht von Mode über Elektronik bis hin zu Kulinarik. Da aber ausschließlich über Händler aus Österreich gekauft werden kann, gibt es weitaus weniger Anbieter und dem gemäß weniger Auswahl. Zwei weitere Anbieter, die vom KURIER getestet wurden, sind: Zalando (mit Sitz in Deutschland) und Asos, der größte britische Online-Versandhändler. Beide Plattformen sind auf Mode spezialisiert, haben aber auch Schmuck, Kosmetik und Accessoires im Repertoire. Elektronik sucht man aber beispielsweise vergeblich.

Lieferzeit

Was die Lieferung angeht, kann man beim Einkauf auf shöpping.at quasi sein Gewissen beruhigen: Die Post liefert laut eigenen Angaben weitgehend -neutral. Dauern kann es von der Bestellung bis zur Lieferung dafür aber mehrere Tage. Außerdem kommen Bestellungen mit mehr als zwei Artikeln unter Umständen getrennt voneinander und an verschiedenen Tagen an. Der Kunde sieht aber bei der Bestellung, wann er welches Paket erhalten wird.

Gleich verhält es sich bei Amazon. Dort gibt es außerdem einen Vermerk bei jedem Produkt, ob die Lieferung noch vor Weihnachten ankommen wird. Beim KURIER-Test wurde ein Datum für die Lieferung versprochen – aber nicht eingehalten. Das Paket kam einen Tag verspätet an. Bei Asos und Zalando kommen immer alle Artikel einer Bestellung in einem Paket an. Grund: Beide Anbieter haben ein zentrales Lager.

Bei Asos gibt es zudem die Möglichkeit, einmal pro Jahr 25 Euro zu zahlen, um dann alle Lieferungen garantiert binnen zwei Tagen zu erhalten. Der Service hat im KURIER-Test funktioniert.

Bei allen genannten Anbietern kann man die Lieferung von der Bestellung über den Start der Versendung bis hin zum Liefertermin mitverfolgen.