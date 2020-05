Ampelpärchen leuchten bald in Salzburger Innenstadt

Die Bundeshauptstadt hat es vorgemacht und neue Ampelfiguren eingeführt. Nun zieht Salzburg nach. Konkret sollen sechs Ampeln an drei Zebrastreifen befestigt werden. Sie dürften an den beiden Fußgängerübergängen vom Platzl zur Staatsbrücke und am Zebrastreifen der Staatsbrücke zum Rathaus angebracht werden. An zwei Übergängen ist auf den Ampeln jeweils ein gleichgeschlechtliches Paar, an einem Übergang ein heterosexuelles Paar zu sehen. Der Salzburger Bürgermeister Heinz Schaden ( SPÖ) beauftragte auf Initiative der sozialdemokratischen Organisation für homosexuelle und transidente Menschen, kurz SOHO, die Anbringung der neuen Ampeln.

Zwar nahm sich die SOHO die Wiener Ampelpärchen als Vorbild, die Anbringung in der Stadt Salzburg habe einen anderen Hintergrund, sagt SOHO-Vorsitzender Georg Djundja: "Nach dem kürzlichen Hissen von Regenbogenfahnen an der Staatsbrücke anlässlich des internationalen Tages gegen Homo- und Transphobie wurden innerhalb zwei Nächten alle Fahnen abgerissen. Umso mehr freut es uns, dass Bürgermeister Heinz Schaden so schnell grünes Licht für die Ampelpärchen gegeben hat und somit ein starkes Zeichen für Toleranz setzt."