Am Freitag will Schwarz-Rot in Tirol Pakt und Team vorstellen

Beide Parteiobmänner haben am Montag angekündigt, VP-Landtagspräsidentin Sonja Ledl-Rossmann darum zu ersuchen, am Dienstag kommende Woche den konstituierenden Landtag einzuberufen.

Formales Ende von Schwarz-Grün

„An diesem Tag soll die neue Tiroler Landesregierung ihre Arbeit aufnehmen“, so Mattle und Dornauer. Nach fast zehn Jahren Schwarz-Grün in Tirol erneuern ÖVP und SPÖ ihre alte Partnerschaft. Von 1945 an saßen beide Parteien stets gemeinsam in Regierungsverantwortung – ab dem Ende des Proporzes 1999 auch in frei gebildeten Koalitionen. 2013 holte Noch-Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) dann statt der SPÖ die Grünen in die Landesregierung.