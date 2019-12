Am dritten Adventssamstag legen Demos Graz lahm

Der Autofahrerklub ARBÖ prophezeit Böses: " Verkehrsinfarkt in Graz prognostiziert", befürchtet Jürgen Fraberger vom ARBÖ. Staus, lange Wartezeiten und Verkehrssperren schienen morgen unausweichlich, warnt er bezogen auf diesen dritten Adventsamstag: Mehrere angemeldete Demonstrationen für mehr Klimaschutz ziehen sich vom Hauptbahnhof über die Liebenauer Tangente bis in die Innenstadt vor die Oper quer durch die Stadt. Und das mitten im Einkaufs- und Christkindlmarktrubel, der schon vergangenen Samstag für Menschenmassen in der Innenstadt sorgte.

Hofrat Gerhard Lecker von der Landespolizeidirektion rechnet nach Angaben der Veranstalter mit 1.300 bis 1.500 Menschen, die insgesamt an den Kundgebungen teilnehmen. Drei Demonstrationen verschiedener Gruppierungen sind seit vergangener Woche angemeldet, darunter auch eine Radler-Demo. Die erste Gruppe startet um 14.30 Uhr am Hauptbahnhof, gegen 17 Uhr treffen alle Demonstranten nach einer Art sternförmigen Zug in die Stadt vor dem Opernhaus zur Schlusskundgebung zusammen.