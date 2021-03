Als Pflegekind missbraucht: Opfer geht in zweite Instanz

Diese Bildung sei ihm als Pflegekind nicht in ausreichendem Maß zugekommen. Allerdings sah das das Zivillandesgericht anders: „Ab 1987, mit 21 Jahren also schon, war er mit hoher Wahrscheinlichkeit in der Lage zu verstehen, dass er für etwas, was ihm in seiner Kindheit und Jugend widerfahren ist, Ansprüche geltend machen könnte.

Mit 21 habe er schon eine Stunde lang in seinem Jugendamtsakt lesen können - auch dass die Pflegemutter, bei der er mit Wissen des Jugendamts untergebracht war, wegen Mordes an einem Neugeborenen verurteilt war.“ Der Betroffene meint aber, dass er jemanden gebraucht hätte, „der mich an der Hand führt und sagt, das und das ist zu machen.“ 600.000 Euro wurden eingeklagt.