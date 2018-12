Alpiner Tourismus: „Werden Einheimische Gäste im eigenen Land?“

OeAV-Generalsekretär Renzler sieht seine Organisation jedoch nicht als "Gegner des Tourismus. Wir sind in manchen Bereichen Teil des Tourismus". So erhalte der Alpenverein das Wegenetz in den Bergen und sei mit seinen Hütten selbst Unterkunftgeber. "Wir stellen das Rückgrat für einen großen Teil des Sommertourismus", sagt Renzler selbstbewusst.

Die Konflikte zwischen Alpenverein und Wirtschaft entbrennen aber in erster Linie rund um Skigebiete und zunehmend auch um Wasserkraftwerke an Flüssen und Bächen in den Bergen. Den Gewässerschutz stellt die Organisation nun auch in die Auslage seiner Kampagne. Der AV und andere Umweltschutzorganisationen fürchten das eine EU-Richtlinie, die diesen Schutz sicher stellen soll, im wahrsten Sinn des Wortes verwässert werden könnte.