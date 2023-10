Almhütte am Tiroler Achensee geriet in Vollbrand

Eine Almhütte in Maurach am Achensee in Tirol (Bezirk Schwaz) ist am späten Freitagnachmittag in Vollbrand geraten. Das Feuer war aus bisher unbekannter Ursache in der Küche ausgebrochen und breitete sich schnell über Dachstuhl und Kamin auf die gesamte Hütte aus, sagte eine Polizeisprecherin zur APA und bestätigte Medienberichte. Verletzt wurde niemand, hieß es.

Löscharbeiten gestalteten sich schwierig

Der Brand war am frühen Abend noch nicht vollständig gelöscht. Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig, weil aufgrund einer Wegsanierung offenbar keine direkte Zufahrt zur Alm möglich war.

Neben Feuerwehrleuten standen auch die Bergrettung sowie die Besatzung des Polizeihubschraubers "Libelle" im Einsatz.

