„Alles Walzer“ soll diesmal nicht ausfallen

Im ersten Corona-Winter fiel die Ballsaison aus. Lockdown, Abstandsregeln von bis zu zwei Metern und Ausgangsbeschränkungen vertrugen sich nicht mit derlei Abendgestaltung. Jetzt haben Fans von eleganten und bunten Festlichkeiten aber gute Chancen, dass es mit dem Walzer etwas wird: Die 3-G-Regel eventuell je nach Corona-Lage auch 2,5-G-Regel ermöglicht auch Massenveranstaltungen ohne zugewiesene Sitzplätze.

Die Opernredoute in Graz quasi die steirische Schwester des Wiener Opernballs steht für 29. Jänner auf dem Programm, der Ticketvorverkauf läuft. Es wird die 23. Veranstaltung dieser Art im Grazer Opernhaus, der Ball hatte 1999 seine Premiere und lockte seither stets Tausende Gäste an.

Auf eine extravagante Rückkehr freuen sich auch die Veranstalter des Tuntenballs in Graz: Heuer ebenfalls wegen der Pandemie ausgefallen, soll die etwas schrägere Version einer Ballveranstaltung am 21. Februar 2022 stattfinden.

Der Tuntenball belebt die Szene seit 1990. Seine Organisatoren haben mit bieder, gediegen oder förmlich so gar nichts am Hut und wollen es auch gar nicht: Dank seiner Einzigartigkeit, ausgefallener Kostüme und einem jährlich wechselnden Motto hat sich der Ball sich zur Institution gemausert. Eine Institution anderer Art findet in Wien statt, hat aber Wurzeln in der Steiermark: der Steirerball.